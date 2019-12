Nuovo nome in ottica Roma: Krzysztof Piatek. Come riporta Nicolò Schira di La Gazzetta dello Sport, Il polacco punta a giocarsi le sue carte al Milan, nonostante il ritorno di Ibrahimovic, ma se dovesse partire l’opzione giallorossa sarebbe gradita a differenza delle ipotesi Genoa e Fiorentina già declinate. Una pista da tenere sott’occhio, soprattutto in vista di giugno con Kalinic destinato a tornare all’Atletico Madrid.