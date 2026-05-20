La Roma è al lavoro nella settimana più importante della stagione, che potrebbe garantire la partecipazione alla prossima Champions League. Ma lo sguardo è rivolto anche al futuro e Gian Piero Gasperini vuole rinforzi 'alla Malen' in attacco per la prossima stagione. Tra i profili monitorati per rinforzare il reparto offensivo giallorosso c'è anche quello di Antonio Nusa, esterno offensivo di proprietà del Lipsia. Il 21enne norvegese, che salvo sorprese lascerà la Germania in estate, ha però attirato l'attenzione di diversi top club europei. Come riporta FootballInsider247, infatti, anche il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Nusa, valutato quasi 50 milioni di euro. Per i Reds, però, il classe 2005 rappresenterebbe una seconda scelta rispetto al compagno di squadra Diomande.