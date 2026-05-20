Un attacco da Champions per una Roma da Champions. Gasperini sta facendo il suo lavoro, manca solo l’ultimo passo prima di alzare le braccia al cielo dopo aver superato il traguardo. Un arrivo che vale circa 60 milioni nelle casse del club, ma soprattutto che riporterebbe i giallorossi tra le grandi d’Europa, dove mancano da troppo tempo. Forse, da troppo. Ma se a Verona la Champions dovesse diventare realtà, servirà dare continuità. In tutti i sensi: nella programmazione, nella gestione delle risorse e nella costruzione della rosa. Ricostruzione, non rivoluzione. Gasperini lo ha ribadito più volte: le fondamenta ci sono, vanno solo migliorate. E per restare stabilmente in alto anche nella prossima stagione, il tecnico vuole un colpo alla Malen: un giocatore in grado di alzare subito il livello.

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Greenwood, Nusa e non solo

A Gasperini piace andare all'attacco. Vanno bene la difesa, gli esterni, il centrocampo. Ma il reparto offensivo resta il suo centro di gravità: vuole giocatori in grado di esaltare il potenziale del suo calcio. Lo ha fatto all’Atalanta, e vuole ripetersi anche alla Roma. Con Malen si è già intravisto il suo tocco: qualità, velocità, imprevedibilità. Ma non basta. Serve un raddoppio, un altro profilo in grado di alzare ulteriormente il livello per consolidare il ritorno in Champions. I nomi sul tavolo non mancano. Il sogno è Mason Greenwood: classe 2001, oggi in evidenza con il Marsiglia, attaccante capace di segnare, far segnare e saltare l’uomo, caratteristiche che si sposano perfettamente con il gioco del tecnico piemontese.

Subito dietro c’è Nusa, già seguito nei mesi scorsi e profilo molto apprezzato a Trigoria. Come per l’inglese, la valutazione è alta: servono oltre 40 milioni. Qualcosa in meno per Summerville, esterno del West Ham la cui clausola da 38 milioni potrebbe attivarsi in caso di retrocessione sempre più probabile degli Hammers. Sul fondo restano anche Tzolis del Brugge e il sempre seguito Tel, in uscita dal Tottenham. Tanti nomi, come nelle ultime sessioni di mercato. La differenza, però, la farà la tempistica. Lo scorso anno Massara non è riuscito a consegnare a Gasperini l’esterno richiesto. Quest’anno la speranza è diversa: che dopo il “regalo” della Champions portato dal campo, possa arrivarne un altro dal mercato. E magari, questa volta, senza attese infinite.