Mercato Roma, dall’Argentina: il River non ha ricevuto offerte per Lautaro Rivero

Il caos a Trigoria regna sovrano, ma con un occhio si guarda già al futuro. Per rinforzare la difesa i fari sono puntati su Lautaro Rivero, difensore centrale del River Plate, che ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro ma serve solamente per spaventare la concorrenza. Secondo quanto riportato da TyC Sports il centrale potrebbe partire in estate ma fino ad oggi i Millonarios non hanno ricevuto nessuna offerta da club europei. La Roma sarebbe disposta a mettere sul piatto poco meno di venti milioni di euro, ma Gasperini per ora rimane in attesa del nuovo direttore sportivo.