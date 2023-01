Mercato Roma, dalla Francia: il Psg è interessato a Ziyech

Sul gong, il Paris Saint-Germain potrebbe mettere a segno uno dei grandi colpi di questo mercato invernale. Secondo quanto riporta l'Equipe, il club francese e il Chelsea stanno trattando per Hakim Ziyech. Il talento marocchino, accostato anche alla Roma come eventuale sostituto di Zaniolo, è sempre meno utilizzato dai Blues e gradirebbe una partenza per Parigi. Ma, per il momento, non è stato ancora trovato un accordo tra i due club. Il classe 1993 è corteggiato anche dal Manchester United.