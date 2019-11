Mercato Roma, concorrenza per Kean: anche il Real Madrid ci pensa

La Roma vira su Moise Kean: negli ultimi giorni si parla con grande frequenza del possibile arrivo del giovane attaccante a gennaio. Su talento dell’Everton, però, ci sarebbe molta concorrenza: come riporta il ‘Daily Star’, infatti, anche il Real Madrid starebbe pensando al classe 2000. L’ex Juventus, pagato 30 milioni dai ‘Toffees’, non si è ambientato in Premier: recentemente il padre ha ammesso che il trasferimento in Inghilterra è stato un errore, auspicando anche un passaggio alla Roma. Petrachi ci sta lavorando, ma dovrà battere la concorrenza: per Moise Kean si parla anche di Milan e ora è spuntato il Real Madrid. Oltre all’attaccante azzurro, Zidane segue anche Haaland del Salisburgo e Chikwueze del Villarreal.