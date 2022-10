Mercato Roma, centrocampo in apnea: uno tra Frattesi e Aouar può arrivare a gennaio

Il centrocampo della Roma fatica. E non poco. L'assenza di Wijnaldum , preso in estate per cambiare ritmo in mezzo al campo, è stata “devastante” secondo José Mourinho . Il portoghese ha praticamente bocciato Camara (18' giocati) e Bove (55' tra campionato e coppa), che avrebbero dovuto sostituire l'olandese, almeno fino al suo rientro. Cristante e Matic giocano sempre dal 1', con l'unico aiuto che arriva da Pellegrini . Alla squadra giallorossa servirebbe un centrocampista di rottura, di ritmo e di qualità. Nella sessione estiva del mercato era stato corteggiato con insistenza Davide Frattesi . Ma alla fine non si era trovato un accordo tra Roma e Sassuolo . A gennaio, riporta calciomercato.com, potrebbe tornare di moda il nome del centrocampista neroverde. Il Sassuolo non vuole tenere giocatori controvoglia e potrebbe riaprire la porta ai giallorossi. Il desiderio di Frattesi è sempre quello di tornare a Roma e poi c’è da considerare che il 30% dell’incasso andrebbe comunque a finire nelle casse romaniste.

Inoltre oggi da Trigoria potrebbero partire con destinazione Reggio Emilia uno tra Volpato e Bove, che non convince ancora a pieno. Gli altri nomi ipotizzati per rinforzare il centrocampo della Roma sono Aouar e Lukic. Il primo è in scadenza con il Lione, disposto a cederlo per una somma esigua a gennaio per non perderlo a zero in estate. Il fantasista del Torino non è intenzionato a rinnovare con i granata, ma il suo cartellino potrebbe finire all’asta presumibilmente a giugno.