Mercato Roma, Bove tra gli obiettivi della Salernitana

Il classe 2002 abile negli inserimenti offensivi e in zona gol potrebbe essere impiegato anche come trequartista

La Salernitana continua ad essere molto attenta sul mercato, in particolare quello dei giovani. Al club campano, come riporta TuttoSalernitana.com, piace Edoardo Bove, classe 2002 della Roma, abile negli inserimenti offensivi e in zona gol tanto da poter essere impiegato anche come trequartista. Il centrocampista giallorosso potrebbe prendere il posto in squadra di Vilhena, che nei primi mesi ha deluso.