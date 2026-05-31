Il futuro di Dodò sarà, con ogni probabilità, lontano da Firenze e dalla Fiorentina. Il contratto del terzino brasiliano con la viola è in scadenza nel 2027 e non c'è aria di rinnovo. E la Roma, che aveva sondato il classe '98 già l'anno scorso, è tornata a interessarsi del calciatore, allettata dalla possibilità di creare una coppia tutta verdeoro sulle fasce con Wesley. Come riporta Il Corriere dello Sport, però, ora su Dodò sarebbe piombato anche il Napoli, che vuole completare il tandem con Di Lorenzo. La valutazione della Fiorentina oggi si aggira sui 15 milioni di euro.

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Dopo i primi contatti con l'entourage del brasiliano tra fine aprile e inizio maggio avuti da Massara, ora starà a Gasp e a D'Amico portare eventualmente in porto l'operazione. Nei giorni scorsi, infatti, Dodò era finito al centro di una 'polemica' social per un 'like' alla foto della colazione a Trigoria pubblicate dalla Roma. Successivamente, il brasiliano aveva tolto il 'mi piace'. Ma D'Amico, sempre secondo l'edizione odierna del quotidiano, avrebbe fatto delle chiacchierate perlustrative e informative anche con Zappacosta, ex Roma (stagione 2019-20) e gradito a Gasperini.