Mercato Roma, accordo raggiunto per Wijnaldum: mancano solo le firme

Georginio Wijnaldum è ad un passo dalla Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, l'accordo tra i giallorossi e il PSG per il centrocampista è stato raggiunto. L'olandese arriverà in prestito alla corte di José Mourinho, mancano solo i documenti e poi si potrà definire ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. L'affare potrebbe già concludersi nelle prossime ore. Non appena partirà Wijnaldum, via libera per Renato Sanches al club parigino.