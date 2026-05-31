Devyne Rensch è stato decisivo per la qualificazione in Champions League della Roma, senza ombra di dubbio. La sua prestazione contro il Parma da subentrato, con il gol del momentaneo 2-2 e il rigore conquistato per il definitivo 3-2 di Malen dal dischetto, è valsa una fetta davvero importante di terzo posto. Il terzino olandese, però, in questa stagione è stato impiegato a singhiozzo da Gasperini: sono 24 le presenze in campionato (1 gol e 5 assist) ma poco più di 1/3 da titolare, 7 in Europa League (il 40% dal 1') e 1 da titolare in Coppa Italia. Spesso utilizzato come riserva di Celik e Wesley, il classe 2003 non ha dato continuità sul rettangolo verde alternando buone prestazioni (su tutte quella al Tardini) ma anche momenti di buio e cali di concentrazione. Per questo, come riporta Il Corriere dello Sport, Rensch potrebbe lasciare la Capitale in estate per trovare più spazio e un maggior minutaggio. Gasp prepara una mini-rivoluzione sulle fasce: Wesley è imprescindibile e Celik sembra vicino al rinnovo, mentre Tsimikas farà ritorno al Liverpool e le condizioni di Angeliño sono da chiarire. Sul fronte acquisti è vivo l'interesse per Dodò, in uscita dalla Fiorentina e su cui c'è anche la concorrenza del Napoli.