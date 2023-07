Mercato, ora anche l’Inter pensa a Morata

Dopo essere uscita dalla corsa a Lukaku visto l'atteggiamento dell'attaccante e del suo procuratore, l'Inter è chiamato anche a guardarsi attorno alla ricerca di un altro centravanti. Folarin Balogun, 21 gol in Ligue 1 con col Reims nell'ultimo anno ma di proprietà dell'Arsenal, è una pista da seguire, scrivono corriere.it e calciomercato.com. Così come Alvaro Morata, operazione da usato sicuro, malgrado l'ingaggio molto alto, sul quale c'è anche l'interesse della Roma su richiesta di Mourinho. L'offerta di Pinto al momento sarebbe quella di un quadriennale da 4,5 milioni più bonus, E qualche altro nome per Inzaghi potrebbe venir fuori nelle prossime ore.