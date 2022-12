Mercato: la Roma vuole Frattesi, l’Inter ci pensa per giugno

Il primo obiettivo della Roma per rinforzare il centrocampo è Davide Frattesi. Il problema che non fa decollare la trattativa con il Sassuolo è la valutazione elevata del suo cartellino (30 milioni). Tra i due club il legame è solido e quindi, per abbassare la proposta economica, i giallorossi possono inserire come contropartita tecnica il giovane Bove. Sullo sfondo c'è anche un'altra squadra interessata a Frattesi. Come riporta tuttomercatoweb.com, se dovesse partire uno tra Barella e Calhanoglu, a giugno, l'Inter potrebbe inserirsi nella corsa al centrocampista neroverde.