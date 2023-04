Roma, rinnovi e parametri zero: la prima fase del mercato è già iniziata

Il tempo dei rinnovi, prima di quello degli acquisti. Dopo Mancini, Cristante e Matic ieri è arrivato l'accordo totale con Smalling. Di fatto il quarto titolare della Roma a prolungare il suo rapporto col club giallorosso. In attesa di El Shaarawy (vicina la fumata bianca), Wijnaldum e soprattutto Dybala. L'argentino ha l'opzione per un rinnovo a 6 milioni con eliminazione della clausola rescissoria, ma aspetterà ancora un po'. Due le priorità: la zona Champions e la permanenza di Mourinho. I rinnovi di due leader come Matic e Smalling sono un segnale importante per lo Special One, ma non basterà. Perché, Champions o no, la rosa va rinforzata e soprattutto allungata. Il programma è chiaro: rispettare i paletti UEFA, andare a caccia di parametri zero importanti e fare cassa con giocatori cedibili ma che hanno un buon mercato. I nomi sono due: Abraham e Ibanez, dai quali Pinto spera di ricavare circa 70 milioni. Ma qui già siamo a una fase 3 del futuro mercato che Mou pretende da scudetto, o almeno per competere per lo scudetto. In mezzo ci sono appunto i giocatori in scadenza. Delle altre squadre. I nomi nel mirino sono tanti: in difesa Grimaldo, Söyüncü e Ndicka, a centrocampo Aouar, Ceballos e Kamada, in attacco occhio a Firmino. Per convincere molti di loro, oltre ai soldi, servirà la vetrina Champions. E soprattutto le telefonate di Mourinho.