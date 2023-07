Inter, Ausilio: “Per Frattesi siamo stati i più convincenti”

Ieri si è concluda la prima grande telenovela di mercato di quest'estate. Frattesi, oggetto del desiderio di mezza Serie A, alla fine si è accasato all'Inter per 25 milioni + il cartellino del giovane Mulattieri, valutato 8. A margine di un evento, il direttore sportivo nerazzuro Piero Ausilio ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'acquisto del centrocampista: "E’ stata dura come tutte le trattative, quando si parla di Sassuolo le difficoltà aumentano: quando prendi un calciatore, le altre che lo hanno cercato dicono che non c’erano, in realtà erano in tante. E’ un giocatore forte, è cresciuto molto in questi anni: aveva attirato le attenzioni di tante squadre. Ci abbiamo lavorato, siamo stati forse i più convincenti: lui ha dato una mano perché ha visto nel progetto Inter il migliore. Siamo contenti".