Mercato, Frattesi vuole solo la Roma: a giugno ci sarà l’affondo decisivo

Frattesi-Roma è un matrimonio che "s'ha da fare". Davide vuole tornare a tutti i costi a Trigoria e non perde mai occasione per ribadirlo a giornalisti ed amici. Poche settimane fa ai microfoni di Dazn aveva raccontato la sua delusione per la trattativa sfumata della scorsa estate: "Sinceramente ho fatto un ritiro schifoso. Sognavo di tornare a Roma e non si è concretizzato, ci sono rimasto male. Poi mi sono rimboccato le maniche, per andare in un top club bisogna dare il massimo qua, dove sono contento di essere rimasto". A giugno il sogno di Frattesi potrebbe finalmente concretizzarsi. Pinto vuole regalare il centrocampista a Mourinho e ha due chiavi per arrivarci. La prima è la rivendita del 30% che significa avere uno sconto sul prezzo del cartellino. La seconda sono i giovani che la Roma può dare al Sassuolo, infatti la società neroverde è interessata a Tahirovic, Bove e Volpato. Sulle sue tracce ci sono anche il Brighton e il Napoli ma il ragazzo vuole a tutti costi tornare nella Capitale e sogna già il numero 16 sulle spalle.