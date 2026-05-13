Mancano due partite al termine della stagione e la Roma dovrà prendere decisioni importanti per il futuro. A Trigoria è già sbarcato Ryan Friedkin, ma oltre ai rinnovi ci sarà spazio anche per alcuni discorsi sulle cessioni. L'interesse della Premier League nei confronti di Matias Soulé non è un segreto e - come scrive il portale inglese CaughtOffside - l'Aston Villa continua a considerare l'argentino come il profilo perfetto per completare l'attacco. Lo stesso Gasperini ha sottolineato che non esistono vedi e propri "incedibili" e così il club inglese è pronto a mettere sul piatto un'offerta da 40 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo. Su Matias ci sono anche altre squadre inglesi (Brighton e Bournemouth) e tedesche (Borussia Dortmund e Stoccarda). Interessate anche Arsenal e Liverpool che per il momento non si sono ancora mosse.