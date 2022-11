Mercato, dalla Turchia: Mourinho vuole portare Icardi a Roma

Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, Tiago Pinto è al lavoro per regalare a Mourinho dei rinforzi già a gennaio. Come riportato da alcuni siti turchi, in particolare Fanatik e Skorer, lo Special One avrebbe individuato in Mauro Icardi l'attaccante ideale per completare il reparto offensivo giallorosso. L'attaccante del Galatasaray, in prestito dal PSG, in questa stagione sta tornando a giocare e a segnare con regolarità, nonostante le distrazioni extra campo di questa prima parte di stagione. Sono infatti già 4 i suoi gol in campionato in appena 460 minuti giocati e la Roma starebbe seriamente pensando di far recapitare un'offerta al club turco.