Mercato, Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United: c’è la tentazione Roma

Cristiano Ronaldo ha tuonato contro il Manchester United e Ten Hag. Il portoghese è stato multato (1 milione di sterline) e lascerà il club a gennaio. Secondo quanto riportato da La Repubblica sull'ex Juventus è in vantaggio il Chelsea ma c'è la tentazione Roma. La destinazione giallorossa è decisamente suggestiva. Ronaldo ha come agente Jorge Mendes, lo stesso di José Mourinho, che lo ha allenato per tanti anni a Madrid e con il quale ha un rapporto speciale. Ai proprietari del club, i Friedkin, non dispiacerebbe un altro supercolpo come quello di Dybala, la Roma deve recuperare in classifica, e sarebbe un acquisto che farebbe impazzire la capitale. Ma è anche un'operazione in teoria molto costosa (a meno che Ronaldo non decida di decurtarsi sensibilmente l'ingaggio). Inoltre secondo la celebre agenzia di scommesse Betfair, la squadra giallorossa è subito dietro al Chelsea per conquistare il fuoriclasse portoghese.