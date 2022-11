Lukic sul futuro: “Dopo il Mondiale o in estate arriverò dove mi sono prefissato”

C'è anche Sasa Lukic tra i tanti nomi accostati alla Roma in queste settimane per il centrocampo. La mediana di Mourinho ha fatto registrare diversi problemi, manca qualità così come diversità di caratteristiche. Il serbo del Torino, out nella sfida di una settimana fa per infortunio, ha parlato del suo futuro a 'Sportal': "Cerco di rimanere sempre lo stesso, com'ero all'inizio, quando non ero ancora nessuno. Non cambierò mai, garantito! Anche se sarò in un club più importante, rimarrò lo stesso. È una cosa che mi è stata insegnata dalla mia famiglia e questo mi guida nella vita. Mi piace la posizione come mediano, anche se non scelgo io". E sul futuro il messaggio è chiaro: "Ad essere onesto ho grandi ambizioni. Sono sicuro che arriverò dove mi sono prefissato, e se sarà dopo il Mondiale o la prossima estate, vedremo".