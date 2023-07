L’Al-Hilal pronto a pagare la clausola per Zaniolo: quanto incasserebbe la Roma

Nicolò Zaniolo è finito nel mirino del calcio arabo. Come riportato dal quotidiano turco Fotomac, Jorge Jesus (neo allenatore del club saudita ed ex Fenerbahce) avrebbe messo l'ex esterno giallorosso in cima alla lista delle sue preferenze. Sul contratto di Zaniolo è presente una clausola da 35 milioni che l'Al-Hilal sarebbe disposta a pagare, mettendo anche sul piatto uno stipendio da circa 15 milioni di euro a stagione per il ragazzo. Gongola anche la Roma che ha preteso e ottenuto una percentuale sulla futura rivendita. In caso di passaggio in Arabia Saudita, il club giallorosso incasserebbe 4 milioni di euro ovvero il 20% della differenza tra i 16 versati dal Galatasaray nelle casse di Trigoria e i 35 della clausola.