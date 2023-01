L’agente di Smalling è a Trigoria: giorni caldi per il rinnovo con la Roma

L'agente di Chris Smalling è a Trigoria. Sono giorni caldissimi per il futuro del difensore inglese, in scadenza di contratto con la Roma il prossimo giugno. In queste ore era annunciata la presenza in Italia del procuratore del difensore classe '89, James Featherstone, che pochi minuti fa ha pubblicato su Instagram una story direttamente dal centro sportivo romanista. Il gm giallorosso Tiago Pinto nei giorni scorsi è tornato a parlare del futuro di Smalling, manifestando l'intenzione di continuare insieme e rinnovare. La proposta giallorossa è sul piatto, verosimilmente verrà ribadita nell'incontro di oggi, da 4,5 milioni per altri due anni. L'Inter ci pensa, ma l'insidia principale per la Roma è probabilmente un possibile ritorno in Premier League, dove anche la famiglia tornerebbe più che volentieri. Se nell'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' Tiago Pinto aveva sostanzialmente passato la palla al calciatore ("Ora sta a lui"), prima del match contro il Milan a 'San Siro' le parole del gm portoghese hanno fatto filtrare un certo ottimismo: "La volontà di continuare c'è sia da parte nostra che da parte sua".