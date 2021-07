L’agente di Kostic atteso a Roma: può tornare di moda se partono Pedro o Pastore

Fali Ramadani dovrebbe presto sbarcare nella capitale, anche se per trattare con la Lazio: il serbo, però, piace ancora ai giallorossi

Filip Kostic potrebbe arrivare ancora a Roma. Anche se la sponda più probabile del Tevere ad ora resta quella laziale. L'esterno serbo è stato seguito da tanti club italiani, dall'Inter fino ai giallorossi e alla squadra di Sarri, con cui condivide l'agente. Ovvero Fali Ramadani, che secondo 'gazzetta.it'. è atteso nella capitale per sondare la situazione. Kostic è stato proposto prima alla Lazio, poi alla Roma e ora di nuovo ai biancocelesti. Che però, se dovessero confermare i tesseramenti di Felipe Anderson e Kamenovic, non avrebbero posti per un altro extracomunitario. Il giocatore dell'Eintracht Francoforte, che potrebbe cederlo per circa 15 milioni, piace comunque anche alla Roma, che però ha appena speso 35 milioni per Vina e Shomurodov. Un altro arrivo come Kostic, quindi, sarebbe possibile solo in caso di cessione di uno tra tra Pedro e Pastore. In ogni caso la priorità di Pinto, con il naufragio della trattativa Xhaka, è quella di acquistare un centrocampista. Ma la pista Kostic resta da tenere d'occhio.