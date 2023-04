La Roma su Firmino, dalla Turchia: pronto un contratto di due anni con opzione

È Roberto Firmino una delle suggestioni di mercato più importanti per la Roma. I giallorossi, dopo essersi avvicinati molto ad Aouar, hanno fatto passi in avanti per un altro parametro zero come Ndicka. Il target di Pinto è chiaro, a caccia di giocatori in scadenza di contratto. Tra questi, come anticipato, c'è anche Roberto Firmino che si libererà dal Liverpool dal momento che non ha intenzione di rinnovare con i Reds. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, la Roma avrebbe intenzione di offrire al brasiliano un contratto di due anni più opzione per il terzo.