Roma, da Vicario a Carnesecchi: obiettivi in fumo. Rui Patricio resta tra mille dubbi

Il portoghese è reduce da un'annata complicata, ma non sono previsti troppi cambiamenti per la porta giallorossa

Daniele Aloisi Collaboratore

Nessuna porta girevole a Trigoria, almeno questo sembra essere il diktat della società fino a questo momento. Il ruolo del portiere quest’anno ha tenuto banco e Rui Patricio è stato spesso criticato nell’arco della stagione. Il portoghese non dà più garanzie ed è stato primo in Serie A per errori decisivi (3) e tra gli ultimi del campionato per post shot xG. Traduzione: la Roma è tra le squadre che concede meno tiri e quando li prende difficilmente Rui evita i gol. L’alternativa all’ex Sporting Lisbona si chiama Mile Svilar. Il serbo prima della fine del campionato aveva visto il campo solo nella disastrosa trasferta di Ludogorets.

Nelle ultime gare a causa del turnover estremo in vista della finale di Budapest ha trovato spazio senza deludere. Tre presenze contro Bologna, Fiorentina e Spezia condite anche da un clean sheet in Emilia e da discrete prestazioni. Difficile che possa essere il titolare dei giallorossi ai nastri di partenza. Rui dorme sonni tranquilli, ma ha un contratto in scadenza e saluterà il prossimo 30 giugno.

Roma, da Carnesecchi a Vicario: sfumano gli obiettivi — Pinto si sta muovendo tantissimo sul mercato tra cessioni e acquisti, ma si registrano pochissimi movimenti per il portiere. Ad oggi non è una priorità e i pochi soldi che ci sono da investire verranno usati per il centravanti. Nel frattempo, Vicario è volato in Premier League direzione Tottenham e Carnesecchi con molta probabilità difenderà i pali della Dea. L’Atalanta ha messo sul mercato Musso che piace alla Fiorentina. Gli unici nomi accostati alla squadra di Mourinho sono quelli di Cakir e Gollini. Nomi che non scaldano i cuori dei tifosi e sul primo c’è anche l’agguerrita concorrenza del Galatasaray pronto ad offrire 15 milioni. I giallorossi non intendono partecipare ad aste.

Il secondo verrebbe a fare il secondo nella remota possibilità di una partenza dell’ex Benfica. A Trigoria si pensa poco all’estremo difensore e Mou, salvo clamorosi colpi di scena, inizierà la nuova stagione con la stessa coppia di portieri dell’anno scorso salvo. Servirà il Rui versione Tirana e lo Special One spera nella consacrazione di Svilar che avrà sicuramente più spazio rispetto all’annata che si è da poco conclusa.