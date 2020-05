La Roma pronta a calare Jack Bonaventura come primo colpo del mercato. Ecco la situazione

In assenza di assi nella manica la Roma è pronta a calare il suo Jack come primo colpo di mercato. Si scalda sempre di più, infatti, la pista che porta a Giacomo Bonaventura che si libererà a parametro zero dal Milan a stagione conclusa dopo ben 6 anni. L’esterno offensivo, che ha compiuto 30 anni lo scorso 22 agosto, vuole cambiare aria anche perché gli ultimi due anni in rossonero non sono stati esaltanti tra infortuni ed esclusioni tecniche. Bonaventura, cresciuto nell’Atalanta, ha segnato 34 gol in 171 partite con la maglia del Milan tra campionato e coppe. Ma dal 2018 lo score si è abbassato: 6 gol in soli 28 match. Un abbassamento di rendimento causato principalmente dal grave infortunio al ginocchio. Una lesione osteocondrale del ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori più di 8 mesi. E che ha portato anche la Nazionale maggiore a non convocarlo più. Ora Jack sogna il rilancio in vista del prossimo Europeo e la Roma potrebbe accontentarlo. Ne ha parlato in questi giorni con alcuni amici e anche con la fidanzata storica Federica Ziliani, laureata in medicina e con la quale Bonaventura potrebbe convolare a nozze nei prossimo mesi.

CHI VUOLE JACK BONAVENTURA?

La Roma è balzata in pole per una serie di motivi: i buoni rapporti col suo agente Raiola, la possibilità di giocare le coppe europee e ovviamente l’importanza della piazza. La concorrenza più forte è rappresentata da Atalanta e Torino. A Bergamo Bonaventura ha lasciato il segno tra il 2010 e il 2014 contribuendo prima alla promozione in A e poi alla conquista di un posto in Europa dei nerazzurri. Il Torino, invece, è il club che si è mosso prima di tutti offrendo a Jack un triennale e il ruolo di titolare. Nelle scorse settimane anche Napoli e Lazio si erano fatte vive con Raiola, ma non è seguito un interessamento concreto.

QUANTO GUADAGNA JACK BONAVENTURA?

Al Milan, nell’ultimo contratto, la cifra segnava 2 milioni di euro a stagione. Uno stipendio alla portata delle casse della Roma che tuttavia vorrebbe spalmare l’ingaggio su un triennale da 1,5 milioni più bonus. Che è poi l’offerta presentata pure da Cairo del Torino. Un salario che rientra perfettamente nel nuovo tetto del monte ingaggi. Un doppio affare visto che il costo del cartellino è a zero euro.