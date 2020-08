La Roma non molla Smalling: la prossima settimana nuova offerta allo United

La Roma non vuole saperne di rinunciare a Chris Smalling e prepara un nuovo assalto. Né il calciatore inglese né la società giallorossa si sono ancora rassegnati all’addio consumatosi pochi giorni prima il match decisivo contro il Siviglia in Europa League. L’assenza del giocatore tornato al Manchester United dopo il prestito di questa ultima stagione si è sentita parecchio. In più una delle alternative principali a Smalling, ovvero Vertonghen, è ufficialmente del Benfica. Per questo, come riporta ‘Sky Sport’, la prossima settimana la Roma ha intenzione di presentare una nuova offerta allo United per l’acquisto a titolo definitivo dell’inglese classe ’89. I giallorossi proveranno a limare la distanza dalla richiesta dei Red Devils, che non è ancora scesa sotto i circa 23 milioni. La Roma spera che la forte volontà di Smalling di tornare nella capitale, con tanto di riduzione dell’ingaggio, alla fine abbia la meglio. Con buona pace dell’Inter, che ultimamente ci sta facendo un pensierino.