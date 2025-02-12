La rinascita dell'albanese che la Roma ha ceduto in prestito in estate. Ora l'Espanyol vuole riscattarlo
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Da Le Fée “Magnifique” al Sunderland alla palma di migliore in campo per Hermoso col Leverkusen finendo ai vari ex che hanno fatto male alla Roma in campionato. I rimpianti di una stagione storta aumentano nel vedere il rendimento dei calciatori che lasciano Trigoria. Tra loro c’è anche Marash Kumbulla, diventato un idolo per i tifosi dell’Espanyol dove l’albanese si trova in prestito. Il club spagnolo due giorni fa ha perso nel finale a San Sebastian, ma veniva da 4 risultati utili consecutivi (tra cui la vittoria con il Real Madrid) anche grazie alle prestazioni di Kumbulla che dopo la convalescenza per la rottura del crociato è tornato ai livelli del Verona. Il 25enne è uno dei migliori difensori del campionato spagnolo. È primo nell’Espanyol per passaggi corti (617), blocchi difensivi (21), palle recuperate (108) e secondo per duelli aerei vinti (42). Numeri che lo proiettano alle spalle di top assoluti della Liga come Araujo, Rudiger, Le Normand e Vivan. L’Espanyol si sta già muovendo per riscattarlo. Sta alla Roma decidere se ricavarci almeno 10 milioni oppure riportarlo a casa. Considerando la situazione economica e la necessità di fare cassa e plusvalenze, un’offerta non sarà rifiutata a priori anche se Kumbulla per età e stipendio non sfigurerebbe nel nuovo progetto al risparmio.
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