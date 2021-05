Koopmeiners: “Le cose stanno andando bene con la Roma”. Ma l’AZ frena

Il centrocampista olandese esce allo scoperto sulla trattativa con i giallorossi, ma il dt degli olandesi resta sorpreso: "Nessun contatto recente, bisogna essere in tre"

Koopmeiners spiazza l'AZ Alkmaar. In una recente intervista a 'NOS' il centrocampista che piace alla Roma ha rivelato che le cose stavano "andando nella direzione giusta con i giallorossi", rivelando poi le chiamate di alcuni club. Dichiarazioni che però non hanno trovato riscontro in quelle del direttore tecnico del club olandese, Max Huiberts:"So che c'è l'interesse di un club. L'entourage di Teun, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, me lo ha riportato. Ma è una cosa che risale a tre mesi fa, poi non ho più avuto notizie", ha detto al 'Noordhollands Dagblad'.