Koopmeiners l’asso nella manica di Pinto. L’olandese chiama: “Pronto a partire”

L'olandese: "Sto scegliendo il posto perfetto per il mio futuro". E il ds dell'AZ ammette: "È il momento di puntare su nuovi talenti"

Il ciclo di Teun Koopmeiners con l'Az Alkmaar è finito. Il centrocampista ha giocato la sua ultima partita e ora vuole un campionato top. La Roma si è già fatta avanti. Koopmeiners rappresenta l'identikit perfetto per il mercato giallorosso. Pinto sta portando avanti le trattative per lui e per Sabitzer del Lipsia. Ne arriverà soltanto uno e il nazionale olandese è nettamente favorito (su Sabitzer ci sono anche Liverpool e Tottenham). L'addio all'Az è certo. E anche il ds Huiberts è rassegnato a perdere il giocatore: "Koopmeiners è stato tra i migliori per rendimento. Adesso è arrivato il momento di aprire le porte a nuovi talenti". Il mediano, autore in stagione di 15 reti in Eredivisie, è concentrato sull'Europeo in arrivo, ma è anche proiettato al futuro: "Ci penso molto al mio trasferimento. Sono arrivate molte chiamate dai club stranieri e i sono aperto su questo. E l'ho detto anche all'allenatore - ha spiegato a ad.nl -. Non è un argomento che mi distrarrà, ma sto giocando a carte scoperte anche nei confronti dei media. Al momento sto mettendo insieme tutto. Il paese, la città, la lingua, le possibilità per la mia ragazza, l'allenatore. Deve essere perfetto per me". La Roma è certamente una meta gradita per Koopmeiners. Entro la fine di giugno il suo futuro sarà deciso.