Jeremie Boga: dribbling e scarto del Chelsea. Nella Roma può essere il nuovo Salah

Jeremie Boga potrebbe iscriversi presto a quel partito di giocatori scartati dai grandi club inglesi e poi rimpianti. Ne fanno parte campioni come Pogba, Vieira e Salah. Proprio con Momò condivide tanto: la poca fiducia del Chelsea, il ruolo e l’esplosione in Italia. Potrebbe, perché è presto per dirlo. Ma quello che ha fatto vedere al Sassuolo in questi mesi basta e avanza a Fonseca per sognarlo nell’attacco della Roma. Il tecnico è rimasto impressionato dalla prestazione del francese naturalizzato ivoriano e quindi con doppio passaporto. Tanto che la Roma si sta muovendo per convincere il Chelsea (o eventualmente il Sassuolo) a lasciarlo andare.

Quanto costa e dove gioca Boga

Dicevamo di Chelsea e Sassuolo perché attualmente Jeremie Boga, che ha compiuto di 23 anni lo scorso 3 gennaio, è di proprietà del club emiliano, ma i Blues vantano un diritto di recompra di soli 15 milioni che probabilmente verrà esercitato. Difficilmente però il Chelsea lo terrà con sé vista l’abbondanza di giovani attaccanti alla corte di Lampard. Per prenderlo serviranno tra i 25 e i 30 milioni. Una cifra non indifferente ma che può essere assorbita dalle eventuali cessioni di Under e Kluivert. Jeremie gioca prevalentemente come ala offensiva su entrambe le fasce, il più delle volte su quella di sinistra essendo abile nel rientrare con il destro. L’ideale nel tridente di “trequartisti” alle spalle di Dzeko. Ma in carriera ha giocato anche da seconda punta. Fa della velocità, del dribbling e della tecnica individuale i suoi punti maggiori di forza, ma nell’ultima stagione ha aggiustato la mira dimostrando di avere un tiro da fuori area tra i migliori in serie A. Bravo anche negli assist (4 quest’anno) e nella visione di gioco che ha permesso spesso a Caputo di trovare il giusto angolo di tiro.

La carriera di Boga

Un’esplosione improvvisa quella di Boga. Nato nel 1997 si unì all’Academy dei Blues che lo strapparono all’ASPTT Marsiglia quando aveva 11 anni. Nel 2011/12, ad appena 15 anni, esordì nel campionato riserve. Ai tempi Ancelotti lo aveva definito “il futuro del Chelsea”. A 18 anni, dopo una grande Youth League in cui aveva segnato 4 gol e servito 2 assist, fu prestato al Rennes, dove però non trovò forse lo spazio sperato. Boga arrivò a collezionare 27 presenze ma solo 959 minuti complessivi e 2 gol in Ligue 1. L’Erasmus prosegue. Nella stagione successiva fu nuovamente ceduto in prestito, stavolta in Spagna al Granada. Con il numero 10 sulle spalle giocò 31 partite, di cui solo 15 da titolare, ma la stagione fu da dimenticare per gli spagnoli, che raccolsero appena 20 punti e retrocessero in Segunda. Tornato al Chelsea, Conte, a sorpresa, lo fece debuttare da titolare nell’esordio stagionale con il Burnley, prima di decidere di prestarlo al Birmingham dove finalmente trova continuità.

I numeri in Italia di Boga

Arrivato al Sassuolo nell’estate del 2018, in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni (già esercitato) Boga ha faticato ad entrare nei meccanismi di De Zerbi che lo utilizzava solo come arma in corso. Anche per problemi caratteriali. “Boga è quello che voglio sul goal, ma se poi quando va in pressing viene saltato come se il risultato non contasse, con me sta fuori sempre. Non sto a guardare se Boga ha il talento o meno, io voglio di più, se no facciamo fatica”, disse De Zerbi. Poi il boom in questa stagione. Boga ha giocato l’84% dei minuti totali in campionato restando dietro solo a Ciccio Caputo. E i numeri sono stati straordinari: 8 gol, 4 assist e il record di dribbling riusciti (5,04) in serie A. Dal 2012/13 a oggi, solo Felipe Anderson (6,02) e Douglas Costa (5,32), entrambi nel 2017/18, hanno mantenuto una media più alta di dribbling riusciti per 90. Capacità che hanno esaltato Fonseca e la Roma pronta a superare la concorrenza di Everton e Napoli per averlo.