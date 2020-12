Intrigo Reynolds, la Juventus supera la Roma: c’è l’ok del giocatore

Sembra allontanarsi la pista che porta a Bryan Reynolds. Il giovane terzino del Dallas FC piace molto anche alla Juventus, che in queste ore è balzata in pole. Come riporta ‘goal.com’, i bianconeri hanno puntato il classe 2001, su cui c’è anche il club giallorosso, superando tutta la concorrenza. Agnelli e Paratici hanno strappato l’ok del giocatore, che però arriverebbe a Torino soltanto a giugno. Inizialmente, infatti, Reynolds verrebbe girato in prestito, dal momento che la Juventus non ha slot da extracomunitari. I bianconeri però avrebbero intanto bruciato la Roma – non convinta anche dalle cifre di alcune commissioni – e sborserebbero 7-8 milioni di euro, ma restano ancora da trovare gli ultimi dettagli sull’intesa economica. Per questo non è ancora totalmente da scartare neanche l’offerta del Brugge.