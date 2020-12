Roma-Reynolds, stop legato ai costi di intermediazione: Friedkin vuole abbassarli

La Roma e Bryan Reynolds sembravano davvero vicini. Il Dallas aveva praticamente accettato l’offerta di circa 7,5 milioni del club giallorosso, ma l’affare si è arenato dopo il colloquio tra i dirigenti capitolini e l’entourage del terzino statunitense. Colpa soprattutto dei costi di intermediazione: come riporta “Sky Sport”, l’agente del giocatore avrebbe chiesto una commissione giudicata troppo alta dalla Roma. Per questo motivo, l’accordo con Reynolds non è ancora arrivato e non è detto che giungerà in futuro, visto che i suoi procuratori stanno trattando anche con Juventus e Club Brugge.

L’esterno del Dallas sarebbe il profilo ideale per la nuova proprietà: un calciatore giovane con un costo del cartellino relativamente basso. Tuttavia, i Friedkin sono intenzionati ad abbattere i costi di gestione, a cominciare dal monte ingaggi. La presidenza della Roma rivolgerà quindi la propria attenzione pure verso le commissioni per i procuratori, visto che, negli ultimi anni, la società giallorossa è risultata tra le prime della Serie A per i costi di intermediazione.