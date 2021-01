Il Parma in pressing per Fazio: dopo il weekend prevista l’accelerata

Nel presente la mancata convocazione per scelta tecnica nel match di domani con lo Spezia, nel futuro un possibile trasferimento immediato. Questa è la situazione attuale di Federico Fazio, che sta diventando un nome molto caldo in ottica Parma. I ducali, dopo il mancato arrivo di Benatia, stanno cercando un giocatore esperto e l’argentino può essere il nome giusto. Come riporta ‘Alfredo Pedullà’, è proprio il centrale in scadenza 2022 con la Roma il preferito dai gialloblù. Fazio però ha anche delle proposte dall’estero, ma il Parma vorrebbe piazzare l’accelerata dopo il weekend per trovare l’intesa con i giallorossi. In ogni caso l’ex Siviglia e Tottenham sembra il nome in cima alla lista dei ducali.