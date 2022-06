Il Milan piomba su Douglas Luiz: è l’alternativa a Renato Sanches

Il Milan irrompe su Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano piace molto alla Roma, che lo segue da diverso tempo e può essere il grande colpo in mediana insieme a Frattesi. Come riporta 'tuttomercatoweb.com', però, nel pomeriggio nella sede rossonera è andato in scena un incontro con gli agenti italiani di Douglas Luiz (che curano anche gli interessi di Ibanez e sono gli intermediari per l'Italia di Gabriel Jesus). Un vertice che è servito a capire i termini economici di un'eventuale trattativa che potrebbe anche scaldarsi nei prossimi giorni. Soprattutto se si confermeranno le problematiche, leggasi PSG, per arrivare a Renato Sanches. Luiz ha un solo anno di contratto con l'Aston Villa, molto probabilmente andrà via e adesso, oltre alla Roma, anche il Milan ci sta facendo più di un pensierino.