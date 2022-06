Mercato Roma, gli agenti di Ibanez a colloquio con il Milan

La Roma è a lavoro per muovere il proprio mercato sia per quanto riguarda le entrate, sia per quanto riguarda le uscite. Come riportato da Calciomercato.it, quest'oggi gli agenti italiani di Roger Ibanez hanno fatto visita a "Casa Milan" dove hanno avuto un colloquio con la dirigenza rossonera, durato più di un'ora, per capire la fattibilità dell'affare. Il centrale brasiliano è una delle alternative qualora i rossoneri non riuscissero a portare a Milanello Botman o Bremer, piste che si sono raffreddate nelle ultime settimane. La Roma non vorrebbe cedere l'ex Atalanta ma nel calciomercato tutto è possibile.