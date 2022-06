Il Marsiglia pensa a Villar, lo Schalke vuole Diawara: la Roma chiude al prestito

La Roma lavora anche sulle cessioni. Oggi Tiago Pinto ha incontrato gli agenti di Kluivert e Calafiori, che però non sono i soli in uscita. Nella lista c'è anche Gonzalo Villar, reduce dal prestito al Getafe che si chiuderà col rientro a Trigoria. In queste ore si è parlato molto del Monza, ma secondo 'Sky Sport' ora si è aggiunta anche la concorrenza del Marsiglia, uno dei club che oggi ha incontrato lo stesso Pinto a Milano. I rapporti tra i club sono ottimi e ormai rodati dopo gli affati Under e Pau Lopez, oltre ai colloqui per Kluivert. Non solo, perché fuori dal progetto c'è anche Amadou Diawara, che piace molto al Lecce. Sul guineano è piombato ora anche lo Schalke 04, storica società della Bundesliga neopromossa: i tedeschi lo vorrebbero in prestito, ma la Roma ha già fatto sapere che lo cederà solo a titolo definitivo.