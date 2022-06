Frattesi-Roma, c’è ancora distanza. Offerte per Calafiori, Kluivert in attesa

Giornata densa di impegni per Tiago Pinto, general manager della Roma che in queste ore è volato a Milano. Oggi il dirigente portoghese ha avuto una serie di colloqui con agenti e altri club, al centro diversi temi caldi del mercato giallorosso. A partire da Davide Frattesi, su cui c'è ancora distanza con il Sassuolo per le cifre. La Roma al momento non intende accontentare la richiesta dei neroverdi che è ferma sui 35 milioni di euro, fissi o comprensivi di bonus. La trattativa può sbloccarsi solo nel caso di un passo indietro da parte di Carnevali o con l'inserimento di una delle contropartite proposte dai giallorossi. In primis ci sono Felix Afena-Gyan e soprattutto Cristian Volpato, che ad ora rappresenta il nome più accreditato. Si continuerà a lavorare, mentre Frattesi aspetta con ansia per quello che è il suo sogno: tornare a Trigoria. Pinto si muove però su più tavoli, anche e soprattutto in uscita. Oggi l'incontro con i manager di Justin Kluivert e Riccardo Calafiori: per l'olandese non sono ancora arrivate offerte da prendere in considerazione. Per il giovane terzino si sta muovendo qualcosa tra Serie A (Salernitana e Cremonese) ed estero (Basilea, dove ha giocato in prestito anche un altro 2002 come Sebastiano Esposito). La Roma potrebbe prendere in considerazione anche proposte a titolo definitivo, da subito o con un obbligo di riscatto, con l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.