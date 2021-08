Idea Milan: Conti offerto alla Roma per arrivare a Florenzi

Il club rossonero cerca una soluzione per il terzino, in cerca di rilancio dopo alcune stagioni complicate

Il Milan aspetta il ritorno di Tiago Pinto da Londra per tornare alla carica su Florenzi. I rossoneri hanno l'accordo con il giocatore, impaziente di trasferirsi a Milano, ma non con la Roma che vorrebbe monetizzare la sua cessione. Come riporta Il Tempo, con i giallorossi alla ricerca di un terzino di riserva per la fascia destra (Reynolds non convince e può partire in prestito), il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Andrea Conti. L'ex stellina dell'Atalanta viene da stagioni complicate e cerca una piazza dove possa riscattarsi. Dopo il Parma, i rossoneri sperano di trovare presto una soluzione.