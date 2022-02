Dalla Germania: avviati contatti con Ginter. Arriverebbe a Roma a parametro zero

Il difensore centrale del Mönchengladbach ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed è un nome che interessa molto dalle parti di Trigoria. Mourinho ha avviato i primi contatti con il giocatore

La Roma e Josè Mourinho sono alla costante ricerca di nuove pedine da inserire nella rosa giallorossa. Uno degli ultimi nomi affiancati ai giallorossi è quello di Matthias Ginter, difensore centrale classe '94 del Borussia Mönchengladbach. Come riportato da Sport Bild, è stato proprio l'allenatore portoghese ad allacciare i primi contatti con il calciatore in scadenza il prossimo giugno. In questa stagione il tedesco ha saltato appena 30 minuti di gioco, confermando di essere affidabile anche dal punto di vista fisico. I giallorossi sono alla finestra ma la concorrenza è alta visto che nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche a Inter e Barcellona.