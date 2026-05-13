Le parole di Paulo Dybala nel post-gara di Parma-Roma avevano fatto tanto rumore in casa giallorossa. "Vorrei saperlo anch'io il mio futuro, ma oggi il contratto dice che finisce dopo queste due partite e l'unica cosa che posso dire è che probabilmente contro il Derby sarà l'ultima mia partita davanti alla gente della Roma", aveva affermato la Joya dopo il successo al Tardini in cui il numero 21 aveva inciso eccome. Più che parole d'addio, però, sembravano frasi di dispiacere rivolte alla proprietà Friedkin per stimolare un confronto. E infatti un primo contatto c'è stato e uno dei temi più caldi dopo l'arrivo di Ryan nella Capitale sarà proprio il futuro dell'argentino che, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, in cuor suo spera di rimanere nella Capitale. Il Boca Juniors è il club che più di tutti vorrebbe portarlo in squadra, Dybala lo sa, ma oggi il discorso Xeneizes è più un sogno (del club argentino) che una realtà tanto che non sarebbe arrivata nessun'offerta ufficiale.