Roma, Sarri più vicino: a breve nuovi incontri. Fonseca piace al Crystal Palace

In questi giorni Tiago Pinto incontrerà nuovamente l'entourage dell'ex Juve e Napoli. Intanto contatto diretto tra il tecnico portoghese e il presidente dei londinesi

Maurizio Sarri si avvicina alla Roma, per Paulo Fonseca si apre la pista Premier League. Dopo il ko pesantissimo di stasera col Manchester United che compromette la qualificazione in finale di Europa League della Roma, l'avventura del tecnico portoghese a Trigoria è sempre più agli sgoccioli. A fine stagione arriverà l'ormai certa separazione con il sempre più probabile arrivo di Sarri in giallorosso, ma l'allenatore portoghese è pronto a ripartire subito. Come riporta 'calciomercato.it', in questi giorni sono previsti nuovi incontri tra Tiago Pinto e l'entourage dell'ex allenatore del Napoli, con la trattativa che potrebbe quindi subire un'ulteriore accelerata.