Fenucci (ad. Bologna): “Vogliamo trattenere Dominguez. Puntiamo al rinnovo”

Tra le possibili soluzioni per rinforzare il centrocampo della prossima stagione, nelle ultime settimane si è fatto il nome anche di Nicolás Dominguez del Bologna. A spiegare meglio la situazione del giocatore argentino ci ha pensato l'amministratore delegato del club rossoblù, Claudio Fenucci, che ha parlato direttamente dal ritiro di Valles dove si sta allenando la squadra di Thiago Motta: "C'è dell'interesse per molti dei nostri giocatori. I loro contratti scadranno fra un anno, pensiamo che sia necessario rinnovarli. Abbiamo più facilità nel parlare con l'agente di Orsolini piuttosto che con quello di Dominguez, anche se lui stesso in un'intervista ha detto che è felice a Bologna e questo ci permette di aprire al rinnovo, anche se poi la volontà di restare potrà essere legata ad eventuali proposte. Molti hanno l'ambizione di giocare la Champions, ma per noi è un perno e cercheremo di trattenerlo"