Fazio resta in uscita dalla Roma: la Sampdoria pronta a tornare alla carica

Federico Fazio resta nella lista delle cessioni per la prossima sessione di calciomercato della Roma. Il difensore argentino è stato vicino all’addio in estate, ma la fine della sua avventura capitolina potrebbe essere stata solo rimandata. Come riporta ‘calciomercato.com’, Cagliari e Sampdoria erano le squadre più interessante al centrale: a gennaio il club blucerchiato potrebbe tornare all’attacco riallacciando i contatti con gli agenti di Fazio e gli uomini mercato giallorossi. Ferrero sarebbe pronto a considerare nuovamente l’acquisto dell’ex Siviglia, per cui nelle ultime ore si parlava in Spagna addirittura di un interessamento del Barcellona, vista anche l’involuzione di Colley. Per la Roma sarebbe l’ultima occasione per provare a monetizzare dalla sua cessione, visto il contratto in scadenza 2021 del classe ’87.