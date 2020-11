Calciomercato Roma, dalla Spagna: Fazio nella lista del Barcellona per gennaio

Dopo il ritorno di Smalling, l’acquisto di Kumbulla e la promozione di Ibanez, Federico Fazio è scivolato indietro nelle gerarchie di Paulo Fonseca. Utilizzato solo in Europa League in quest’inizio di stagione, il difensore argentino, che ha già rifiutato Cagliari, Fiorentina e Sampdoria, è inserito da tempo nella lista dei cedibili. A gennaio un’opzione potrebbe essere quella del Barcellona: come riporta “Sport”, infatti, il club blaugrana è alla ricerca di un rinforzo low cost in difesa, viste le difficoltà incontrate nell’arrivare al centrale del Manchester City Eric Garcia. Fazio sostituirebbe numericamente Umtiti, out da tempo per un infortunio al ginocchio. Nella lista del Barcellona, con il romanista, ci sarebbero pure Rudiger, Musacchio, Matip e Mustafi. Oltre a German Pezzella della Fiorentina, per il quale la Fiorentina chiede non meno di 15 milioni. Per Fazio si tratterebbe di un ritorno in Liga, avendo vestito la maglia del Siviglia dal 2007 al 2014 e nella prima parte del 2016.