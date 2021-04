Il Psg tentenna e l’Inter pensa a Florenzi

Alessandro Florenzi e l’Inter si sono già sfiorati. Florenzi e Antonio Conte, invece, si sono proprio conosciuti, con reciproca grande soddisfazione, ai tempi della Nazionale. Non basta questo per intavolare una trattativa, ma è molto più di un indizio per seguire una traccia di mercato, scrive Davide Stoppini su La Gazzetta dello Sport.

Florenzi è di nuovo nell’orbita Inter. Per ora, necessariamente in maniera timida. Il motivo è chiaro: il pallino, per quanto riguarda il futuro del giocatore, è nelle mani del Psg, che ha un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Ma al momento non ci sono segnali che il club francese voglia effettivamente esercitare l’opzione: non li ha ricevuti il giocatore, pure stimato a Parigi, e neanche la Roma, spettatrice ovviamente interessata della faccenda. Il Psg non ha scartato l’idea, ma sta valutando l’opportunità. E allo stesso tempo, però, sta anche sondando altre piste.

È qui che si inserisce il discorso Inter. Il club e Conte sono molto attenti all’evoluzione dell’affare. Una telefonata – due, per la verità – sarebbero già partite, per capire lo stato dell’arte e sondare il terreno. Non si può fare di più, per adesso.

Va tenuto d’occhio anche un altro nome, un altro azzurro per l’Inter che verrà. E anche questa…non sarebbe una novità: Emerson Palmieri. Il giocatore non è mai uscito dal taccuino di Conte, che lo ha già avuto al Chelsea.