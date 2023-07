Empoli, il presidente Corsi parla di Baldanzi: “Vogliamo tenerlo”

L'Empoli in questi anni è sempre stata una grande fucina di talenti, e anche nell'ultima stagione non si è affatto smentito. Tra i ragazzi che sotto la guida di mister Zanetti hanno portato i toscani alla salvezza c'è un nome di cui si parla tanto anche e soprattutto in ottica Roma: si tratta di Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 che nell'ultimo campionato ha collezionato ben 26 presenze, mettendo a segno 4 gol. Ma i giallorossi non sono l'unico club interessato, e il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi sarebbe molto contento di trattenere il ragazzo almeno per un altro anno, come ha dichiarato oggi a Tuttomercatoweb: "Noi sappiamo che è un ragazzo stimato da molti club e ce lo racconta anche il procuratore, poi quello che succederà non lo sappiamo. Vorremmo tenerlo, è al 70/80% delle sue potenzialità, ci ha aiutato lo scorso anno ed il prossimo potrebbe farlo ancora di più".