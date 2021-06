Emerson Palmieri allontana il mercato: “Penso solo all’Europeo”

L'ex romanista spegne le voci che lo vogliono lontano dal Chelsea

L'ex calciatore della Roma, Emerson Palmieri, ha parlato da Coverciano nella conferenza stampa pre Italia-Repubblica Ceca. Il laterale sinistro non ha voluto parlare di mercato ma si vuole concentrare principalmente sull'imminente Europeo: "Sto vivendo un sogno nel disputare l'Europeo. È sempre stato un mio obiettivo arrivare qui. Ora sono a questo livello ma non sono soddisfatto. Sono qui, voglio dare il mio meglio, vincere l'Europeo e poi... Da tanti mesi si parla di mercato, del mio ritorno in Italia. Adesso non voglio neanche pensarci. Veramente, non mi interessa: vivo il presente, giocare l'Europeo e far tutto per vincerlo". Nella sua esperienza in giallorosso, dall'estate 2015 al gennaio 2018, ha disputato 47 presenze e segnato due gol, prima di passare alla sua attuale squadra, il Chelsea, fresco campione d'Europa. Il calciatore si è sempre detto molto soddisfatto degli anni alla Roma e si è spesso parlato di un suo possibile ritorno nella capitale.