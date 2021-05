Emerson Palmieri ricorda la Roma: “Anni bellissimi, lì mi sono sentito italiano”

Anche Rudiger ripensa ai giallorossi: "Forza Roma sempre". E il club gli dedica un tweet

Ha alzato la seconda coppa europea in tre anni: dopo l'Europa League, Emerson Palmieri (e con lui Rudiger) ha vinto stasera la Champions League e ha dedicato anche un pensiero alla Roma, suo ex club: "Dopo il primo anno a Palermo nel quale ho avuto difficoltà sono andato alla Roma e lì mi sono sentito italiano vero. Ho passato tre anni, ho vissuto cose bellissimo, ho imparato ad amare l'Italia. Devo ringraziare questo Paese perché senza non sarei diventato l'Emerson Palmieri di oggi". Come lui anche Antonio Rudiger ha dedicato un "forza Roma sempre" ai tifosi giallorossi nel bel mezzo della festa. E proprio il club giallorosso si è complimentato con loro con un tweet.