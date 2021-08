Dzeko-Inter, c’è la stretta di mano. Ora tocca alla Roma

Sembra sia arrivato davvero il momento di dire addio all'attaccante bosniaco. C'è già l'accordo fra l'attaccante e la società nerazzurra

Sfiorarsi per poi perdersi. Era accaduto a gennaio tra Edin Dzeko e l’Inter ma ora il contatto sembra destinato ad avvenire. Il club nerazzurro ha accelerato in mattinata le operazioni per portare alla Pinetina il bosniaco che andrà a colmare parte del vuoto lasciato da Lukaku (il restante toccherà a uno tra Zapata e Correa). L’accordo con Dzeko è a un passo. Il procuratore Lucci venerdì sera era a Milano per avanzare la proprio richiesta: biennale da 6 milioni a stagione. L’Inter ci ha pensato qualche ora poi ha risposto sì abbassando leggermente la parte fissa (5,5 o qualcosa in meno) più bonus individuali e di squadra. Meno di quanto prende alla Roma (7,5) ma con un anno in più di contratto e la possibilità di giocare di nuovo la Champions, forse per l’ultima vlta. Tanto basta per convincerlo a provare un'avventura nella città che doveva essere sua prima indossando la maglia del Milan (quando era al Wolfsburg e invece volò al City) e poi quella dell’Inter lo scorso gennaio quando era quasi chiuso lo scambio con Sanchez. Con i Friedkin ha una promessa: quella che lo avrebbero liberato se avesse trovato una società, di suo gradimento, che gli avesse offerto un biennale. La Roma vuole mantenere la promessa ma a due settimane dalla fine del mercato prima vuole trovare il sostituto. E soprattutto non perdere Edin a zero. L’Inter ha avanzato l’idea di pagare un piccolo indennizzo da circa 2 milioni per non provocare una minusvalenza. La Roma vorrebbe ottenere almeno il doppio. Ma tutto lascia pensare che si chiuderà a meno di colpi di scena che con Dzeko sono sempre all’ordine del giorno: vedi Chelsea, Juve e appunto Inter. Mourinho non vorrebbe perdere il leader del suo attacco e a questo punto vuole una alternativa di livello. Da Icardi (in prestito) a Belotti passando per Scamacca. Ma occhio alle sorprese, in tutti i sensi.